Złodziej nie zdążył wynieść "łupu". Przy drzwiach wpadł na policjanta

Kamery w sklepach nie odstraszają ludzi przed kolejnymi kradzieżami. Nawet jeśli złodziejowi uda się wyjść ze swoim "łupem", istnieje duże prawdopodobieństwo, że szybko trafi w ręce policjantów. Tym razem było jednak inaczej. Rabuś z Jeleniej Góry (woj. dolnośląskie) nie wiedział, że wzbudził swoim zachowaniem w sklepie podejrzenie jednego z mężczyzn. Ten obserwował go i w pewnym momencie zauważył, że dochodzi do przestępstwa. Automatycznie ruszył za złodziejem i rzucił się na niego, próbując go zatrzymać. Całą akcję nagrała jedna z kamer, a nagranie opublikowała policja. Okazało się, że obywatelskiego zatrzymania dokonał policjant po służbie. Na nagraniu widać, że mężczyzna nie chciał tak łatwo dać się złapać, przez co doszło do szarpaniny na oczach klientów. "Jeleniogórski policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał mężczyznę podejrzanego o kradzież rozbójniczą. 25-latek dopuścił się tego czynu w Jeleniej Górze w miniony weekend. Ukradł on w jednym z dyskontów spożywczych towar o wartości ponad 500 złotych, a gdy policjant próbował go zatrzymać, ten szarpał się, kopał i wyrywał. Mienie zostało odzyskane, a mężczyzna został przekazany patrolowi policji wezwanemu na miejsce. Teraz zatrzymany odpowie za popełnione przestępstwo przed sądem, a grozić mu może kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności" - wyjaśniła policja.