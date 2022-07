Złodziej czereśni w Bieszczadach przyłapany. Nagranie z fotopułapki podbija sieć

Bieszczadzki miś podbija internet. Nadleśnictwo Baligród udostępniło na swoim Facebooku nagranie zarejestrowane przez fotopułapkę. Wideo pokazuje niedźwiedzia, który w godzinach nocnych wybrał się na łowy. Postawił na zdrową żywność i zdecydował się na... czereśnie. Kamera przyłapała go "w Bukowcu, w czereśniowym sadzie pana Michała" - podali leśnicy, udostępniając nagranie. Niedźwiedź spokojnie i z ogromną sprawnością wspina się na tylne łapy, by delektować się pysznymi owocami, zrywanymi prosto z drzewa. Nagranie zdobyło ogromną popularność, internauci chętnie je udostępniają oraz komentują. - A potem na szpaki zwalają - żartowała jedna z obserwatorek Nadleśnictwa Baligród. - A to łakomczuch. Oj, nieładnie tak po nocy buszować w cudzym ogrodzie - napisała kolejna osoba. Pojawiły się też głosy wyrażające strach przed dużym i niebezpiecznym zwierzęciem. - No nie wiem, czy to jest fajne. Niebezpiecznie z domu wyjść - martwiła się jedna z internautek.