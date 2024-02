Złodziej czekolady nagrany. Za to, co zrobił grozi mu do 10 lat więzienia

Kuriozalne zachowanie mężczyzny w jednym ze sklepów w Jeleniej Górze (woj. śląskie). Kamery monitoringu nagrały moment kradzieży kartonu czekolady i próbę zatrzymania podejrzanego przez pracownika ochrony. Na nagraniu udostępnionym przez policję widać, jak przy głównych drzwiach dochodzi do szarpaniny pomiędzy rabusiem, a ochroniarzem. Złodziej nie dał się zatrzymać, uderzył dwukrotnie mężczyznę i uciekł. Szybko jednak trafił w ręce policjantów. Funkcjonariusze po nagraniu z kamer skojarzyli, kim może być sprawca kradzieży. Okazało się, że jest to dobrze im znany mężczyzna już wcześniej karany za podobne występki. Miarka się przebrała i tym razem sprawca trafił na 3 miesiące do aresztu, ale w ramach recydywy może mu grozić nawet 10 lat więzienia. "Na 3 miesiące do aresztu trafił mężczyzna podejrzany o kradzież rozbójniczą, której dopuścił się w warunkach, tzw. recydywy. Zatrzymany w jednym z dyskontów spożywczych ukradł karton czekolady, a następnie nie chciał go oddać. W celu utrzymania łupu uderzył pracownika ochrony, poszarpał się z nim, a następnie uciekł ze sklepu. Teraz grozić mu może nawet do 10 lat pozbawienia wolności" - przekazała policja.