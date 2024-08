Złe wieści dla Ukrainy. Niemcy przykręcą kurek z pieniędzmi

Po krótkim okresie hojnego niemieckiego budżetu, Berlin wraca do swojej, niemal tradycyjnej, polityki zaciskania pasa. Drastyczne oszczędności budżetowe nie ominą Ukrainy. Choć w tym roku wydatki na pomoc dla Kijowa mają się zamknąć w kwocie 7,5 mld euro, to w przyszłym roku będzie to tylko 4 mld euro.