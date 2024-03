Złe wieści dla poborowych z Rosji. Będą walczyć, dopóki Putin zechce

Będą walczyć, dopóki Putin nie zdecyduje inaczej

Wcześniej rosyjskie MON odmówiło ograniczenia okresu służby zmobilizowanych do jednego roku. Ministerstwo powiedziało, że rezerwiści powołani na wojnę zostaną sprowadzeni do domu, gdy tylko prezydent podpisze dekret o zakończeniu mobilizacji, a kiedy to nastąpi, zdecyduje również Putin, "w oparciu o osiągnięcie celów Operacji Specjalnej". Inne opcje, w tym rotacja jednostek, zostały tam nazwane "niepraktycznymi".