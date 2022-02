Złe wieści dla PiS? Nowy sondaż i wątpliwości

Prawo i Sprawiedliwość wciąż utrzymuje pozycję lidera, ale dystans dzielący tę partię od Koalicji Obywatelskiej zmniejszył się jeszcze bardziej - wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. - Po spadkach, które odnotowało wcześniej PiS, teraz dalszych obniżeń notowań nie widać - powiedział w programie "Newsroom" WP Marcin Duma, szef IBRiS. Zauważył, że nadal widać umacnianie się PO, co wynikać może ze zwiększonej aktywnoości Donalda Tuska i innych polityków jego ugrupowania. Marcin Duma zwrócił również uwagę na notowania Lewicy, które wzrosły do 7,1 proc. poparcia, oraz wysoki, bo 9-procentowy odsetek osób chcących głosować na Konfederację. - Z kolei Polska 2050 Szymona Hołowni systematycznie traci poparcie, co jest związane z tym, że PO je zyskuje - mówił gość Patrycjusza Wyżgi.