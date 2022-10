Dramatyczna sytuacja. Właściciel najpopularniejszego kebaba potwierdza

- Poprzednie rachunki za energię wynosiły dwa tysiące. To, co dostaliśmy teraz, to osiem tysięcy, a kolejna prognoza jest na 14 tysięcy. Za gaz płaciliśmy na początku roku około 1600 złotych, w tej chwili to 4800. Kto by chciał pracować siedem dni w tygodniu przez cały miesiąc, żeby zarabiać tylko na rachunki? - pyta retorycznie właściciel restauracji.