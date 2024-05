Złe wiadomości od synoptyczki. Niedziela ostatnim ciepłym dniem

- Jeżeli chodzi o temperaturę maksymalną, to pogoda jeszcze mocno się tutaj trzyma - poinformowała synoptyczka. Wskazała, że temperatura wyniesie od 22-23 st. C na krańcach wschodnich, przez ok. 23 st. C na krańcach zachodnich, po 25-27 st. C w centrum kraju. Nad morzem będzie o wiele chłodniej - ok. 13-15 st. C i silny wiatr z północy. W rejonach podgórskich Sudetów i Tatr termometry wskażą ok. 21-22 st. C. Do tego słaby wiatr z kierunków zmiennych, porywisty jedynie w czasie burz.