"Źle się tu mieszka". Ostrzegają innych przez błąd dewelopera

Dodała, że szlabany na drogach dojazdowych nie powinny nikomu przeszkadzać, ponieważ nie znoszą zasady służebności. - Jeśli jedna ze wspólnot stawia szlabany, to jest to kwestia zarządzania, a służebność zapewnia innym wspólnotom możliwość dojazdu do swoich nieruchomości - przekonuje.