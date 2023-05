Złapała go policja. 56-latek udawał, że go nie ma

Jechał pod prąd. 56-latek zatrzymany przez policję

- Widząc to, policjanci ruszyli, by go skontrolować. Ten na widok zbliżających się funkcjonariuszy, wyprostował się, próbując udawać, że nie ma nikogo za kierownicą - przekazała kom. Ewa Rejn-Kozak, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kurowie.