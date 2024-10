Złamanie tajemnicy adwokackiej? Bodnar: Sprawa zostanie wyjaśniona

- A jeżeli wydział spraw wewnętrznych dojdzie do wniosku, że doszło do przekroczenia granic tajemnicy obrończej, to wtedy zostaną wszczęte odpowiednie postępowania w stosunku do osób za to odpowiedzialnych - kontynuował dalej Bodnar, podkreślając: - Tak powinna działać prokuratura.