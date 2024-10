Obrońca Palikota mówi o "skandalu". Wygłosił apel

- Uważam, że prokuratura od lat stara się zdominować postępowanie, m.in. zastraszając adwokatów i często dziennikarzy - powiedział mec. Dubois. - Nie wiem, jakie są motywy pana prokuratora, ale wiem, że prawo zostało złamane i nie jest szanowane, a jeżeli prawo nie jest szanowane, to to jest odejście od demokracji, to jest autorytaryzm, czyli to, co mieliśmy przez ostatnie osiem lat - mówił dalej w trakcie swojej wypowiedzi dla mediów.