Złamała kręgosłup w wypadku na stoku narciarskim. Do sieci trafiło wideo z Białki Tatrzańskiej

Do nieszczęśliwego wypadku doszło 14 stycznia 2022 r. na stoku narciarskim w Białce Tatrzańskiej. Dopiero teraz do sieci trafiło nagranie. Kobieta zjeżdżająca na snowboardzie została potrącona przez jadącego z dużą prędkością nastolatka. W wyniku uderzenia i upadku kobieta doznała złamania kręgosłupa. Została przetransportowana do szpitala w Nowym Targu, gdzie przeszła kilkugodzinną operację stabilizacji kręgosłupa oraz musiała mieć wstawionych sześć tytanowych śrub stabilizujących złamany krąg L1. Młody, ok. 13-letni chłopak, który wpadł na kobietę, nie ucierpiał w wyniku zderzenia i nie interesując się losem kobiety, odjechał z miejsca zdarzenia. Pomógł jej dopiero inny narciarz, który zobaczył, co się stało. Sytuacja została zgłoszona na policję i trwają poszukiwania chłopaka, który spowodował wypadek. Osoby, które widziały tragiczne zderzenie na stoku, proszone są o udzielenie informacji i kontakt bezpośrednio pod adres policji w Bukowinie Tatrzańskiej (ul. Długa 144 34-530 Bukowina Tatrzańska lub kontakt mailowy, lub telefoniczny: kp-bukowina-tatrzanska@zakopane.policja.gov.pl, telefon: 47 83 47 601).