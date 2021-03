Zjednoczona Prawica ma nowego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich

Bartłomiej Wróblewski to kolejny po Pawle Wawrzyku kandydat Zjednoczonej Prawicy na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. O potencjalnej kandydaturze Wróblewskiego pisaliśmy już w lipcu i w październiku ubiegłego roku , jednak wówczas taka decyzja nie zapadła.

Bartłomiej Wróblewski nowym RPO?

Wróblewski jest doktorem nauk prawnych i posłem Prawa i Sprawiedliwości. Do partii wstąpił w 2013 roku. Poseł jest też autorem wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, którego efektem był wyrok tej instytucji z 22 października. TK orzekł wówczas, że aborcja ze względu na nieodwracalne i letalne wady płodu jest niezgodna z konstytucją. Pod wnioskiem Wróblewskiego podpisało się ponad 100 innych konserwatywnych posłów.

Kandydatura Bartłomieja Wróblewskiego to kolejna już próba Zjednoczonej Prawicy na znalezienie następcy Adama Bodnara. Poprzednim kandydatem był wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, jednak na uczynienie go nowym RPO nie zgodził się Senat. Wawrzyk zdecydował wówczas o wstąpieniu do szeregów Prawa i Sprawiedliwości.