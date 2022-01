Zirytowany prof. Simon mówi o nowych groźbach. "Jestem obrażany"

Kontrowersje wokół rezygnacji większości lekarzy doradzających premierowi Mateuszowi Morawieckiemu w Radzie Medycznej nie ustają. - Doszło do katastrofy, jaką jest 500-700 zgonów dziennie i to mnie zirytowało - powiedział w programie "Newsroom" WP prof. Krzysztof Simon z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, wyjaśniając przyczyny swojej decyzji. Dodał, że nierealizowane przez rząd zalecenia nie są "dziwaczne", ale odpowiednie na ten moment pandemii koronawirusa. Pytany o piątą falę zakażeń, tym razem przez wariant Omikron, prof. Simon ostrzegł, że dodatkowe łóżka covidowe powstaną po zabraniu ich innym oddziałom, a w szpitalach może zabraknąć personelu. - To jest opowiadanie dla gawiedzi - komentował lekarz. - Ani paszportów covidowych, ani walki z ruchami antycovidowymi, "dzikie występy" posła Brauna, chodzenie bez masek. Jak tak można funkcjonować? - pytał gość Mateusza Ratajczaka. Prof. Simon zaznaczył, że obrażają go zarzuty o zarabianiu na udziale w pracach Rady Medycznej, bo nie pobierał za to wynagrodzenia. - Kolejny pseudopatriota wysłał mi pogróżki, że poderżnie mi gardło - dodał.