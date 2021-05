Sprzeciw posłanek. Konsekwencje mogą być bolesne. "Bliżej im do ziobrystów niż do PiS"

Jak wynika z informacji Wirtualnej Polski, niewykluczone, że w przypadku samodzielnego startu Solidarnej Polski w wyborach w 2023 roku, partia Zbigniewa Ziobry złoży ofertę posłankom . - Drzwi do nas są otwarte - słyszymy od ziobrystów.

Decyzja o karach dla posłów w przyszłym tygodniu

- Uważam, że jeżeli w ramach klubu jest dyskusja, a następnie podejmujemy decyzję i ta decyzja jest związana z dyscypliną klubową, to każdy, kto tę dyscyplinę łamie, powinien liczyć się z konsekwencjami - podkreśla w rozmowie z nami polityk PiS.

A szef Komitetu Wykonawczego PiS, Krzysztof Sobolewski, w RMF FM dodaje: "Na pewno będą konsekwencje i to mogę zapewnić. Krótkoterminowe i długoterminowe".

Coraz ciaśniej w klubie PiS

Jak pisaliśmy we wtorek w Wirtualnej Polsce , prezydium klubu parlamentarnego PiS będzie decydować o karach dla tych posłów, którzy - wbrew zarządzonej dyscyplinie - zagłosowali przeciwko ratyfikacji o zwiększeniu zasobów własnych UE, potrzebnej do uruchomienia Europejskiego Funduszu Odbudowy.

Jak tłumaczyła swoją decyzję posłanka Siarkowska? - Koncepcja UE jako Europy ojczyzn była elementem programu wyborczego PiS. A głosowanie nad Funduszem Odbudowy to realizacja koncepcji zgoła odmiennej, koncepcji UE jako sfederalizowanego superpaństwa - powiedziała nam parlamentarzystka klubu PiS.

- Jeśli pani Siarkowska tak radykalnie nie zgadza się z naszym programem i działaniem klubu, to nikt jej zmuszać do pozostania w klubie nie będzie - mówi nam ważny polityk PiS.

Inny: - Start z list PiS w wyborach? Nie ma na to szans.

Prezes grozi palcem

- Bliżej jest jej do Konfederacji i ziobrystów niż do PiS. To radykałka, choć dość wyrachowana - twierdzi czołowy parlamentarzysta PiS.