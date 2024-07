Ziobro znów nie stawi się przed komisją. Będzie wniosek do Bodnara o biegłego

Przewodnicząca komisji o takim scenariuszu mówiła już w ubiegły wtorek. - Komisja zwróci się do prokuratora generalnego o powołanie biegłego, by ocenił m.in. najbliższy możliwy termin i sposób przesłuchania, tak żeby pan minister skutecznie odpowiedział na pytania. W jaki sposób biegły podejmie czynności? To będzie analiza dokumentacji medycznej i ewentualnie badanie pana ministra Zbigniewa Ziobro - zapowiadała Sroka w programie "Tłit".