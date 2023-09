Ziobro znów atakuje Holland. "Trudności z tłumaczeniem z cyrylicy?"

W rozmowie z Wirtualną Polską Holland wskazała, że Ziobro wypowiada się o filmie, choć go nie widział. - Jeśli chodzi o to, że film szkodzi polskim służbom mundurowym i niszczy ich wizerunek, to robią to właśnie Ziobro i jego kolesie, którzy zmuszają funkcjonariuszy do łamania prawa, przepisów i innych okrutnych zachowań - mówiła.