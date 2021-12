Ziobro zaszantażował Morawieckiego? "To skandaliczne"

Kierownictwo Solidarnej Polski miało postawić warunek premierowi, że jeśli przez Sejm przejdzie ustawa dotycząca weryfikacji szczepień przez pracodawców, to nie będą głosować za uchwaleniem budżetu - twierdzi "Wprost". Doniesienia tygodnika komentowała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski posłanka Nowej Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. - To, co robi Solidarna Polska, to, w co daje się wciągnąć PiS, to jest polityczny taniec na grobach Polek i Polaków. To jest absolutnie skandaliczne - stwierdziła. - To pokazuje, że ten rząd jest niezdolny do działania, że skapitulował przed antyszczepionkowcami, przed panią posłanką Siarkowską, przed posłem Kowalskim, przed posłami Konfederacji, którzy czerpią zysk z szerzenia tej śmiercionośnej propagandy - wskazała Dziemianowicz-Bąk.