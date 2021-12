Ziobro zaskoczył pomysłem. Jest reakcja z Kancelarii Prezydenta

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w wywiadzie dla "Financial Times" zapowiedział, że jeśli spór na linii Warszawa-Bruksela będzie eskalował, zaproponuje zawieszenie polskich wpłat do unijnego budżetu. Sprawę komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot. - Ja rozumiem, że to jest przyczynek do jakiejś dyskusji w ramach rządu. Pan prezydent obserwuje tę sytuację, (...) rozmawia ostatnio często z panem ministrem Ziobro - również na inne tematy. Pan prezydent zna stanowisko ministra Ziobro i Solidarnej Polski w tej sprawie. Oczywiście pan prezydent, patrząc na całokształt tej sytuacji, popierał ogólne stanowisko rządu, popierał Mateusza Morawieckiego i ciągle uważa, że Polska powinna te pieniądze otrzymać, bo takie są ustalenia - oznajmił. Pytany, jak często Andrzej Duda spotyka się z ministrem Ziobro, odparł: "Tak często, na ile jest to potrzebne dla rozwiązania ważnych spraw". Szrot podkreślił, że prezydent spotyka się też "bardzo często" z premierem Morawieckim.