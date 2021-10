Ziobro zapowiada wniosek. Polityk Solidarnej Polski tłumaczy

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro zapowiedział, że "skieruje do Rady Ministrów wniosek o rozważenie podjęcia procedury prawnej pozwania Niemiec przed TSUE za naruszenie traktatów UE przez upolitycznienie sądownictwa". - Minister sprawiedliwości ma prawo występować z takimi wnioskami do Rady Ministrów, jakie uzna za stosowne, i z tym wnioskiem do Rady Ministrów wystąpił. W ramach koalicji pierwszym, podstawowym, najważniejszym partnerem dla Zbigniewa Ziobry jest lider, architekt Zjednoczonej Prawicy, pan premier Jarosław Kaczyński. Natomiast oczywiście premier Mateusz Morawiecki jest szefem rządu, jest osobą, która prowadzi Radę Ministrów, jest osobą, która odpowiada za to, jak Rada Ministrów działa i stąd ten wniosek do pana premiera - tłumaczył wiceminister sprawiedliwości Michał Woś w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Pytany, czy Zbigniew Ziobro informował Jarosława Kaczyńskiego o tym wniosku, odparł, że "nie ma takiej wiedzy". - Wiedziałem, że ten wniosek w Ministerstwie Sprawiedliwości jest przygotowywany, natomiast nie dopytywałem szefa. Uznałem, że to nie jest istotne. Istotna jest materia tego wniosku. Sprawą szefa partii jest, żeby decydował, w jakim zakresie rozmawia z partnerami z koalicji o inicjatywach przez siebie podejmowanych - podkreślił Woś.