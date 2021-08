Ziobro zaostrzył kurs wobec Unii? Marek Belka: Igramy z ogniem

Zdaniem ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry Unia Europejska prowadzi "wojnę hybrydową wymierzoną w polski system prawny i system demokratyczny". Według ustaleń WP politycy Solidarnej Polski mieli w ostatnich dniach zdecydować o zaostrzeniu polityki wobec unijnych władz. - Pierwszą moją reakcją było to, że to chyba raczej my prowadzimy z Unią Europejską wojnę hybrydową. A konkretniej mówiąc, nie my, tylko minister Zbigniew Ziobro - komentował w programie "Newsroom" WP europoseł Marek Belka, były premier i prezes NBP. - Myślę, że tak długo, jak ten człowiek będzie w rządzie, bawimy się w niebezpieczną grę, igramy z ogniem. Efektem końcowym takiego działania, takiej właśnie wojny hybrydowej wobec Unii Europejskiej, ten słynny polexit - ocenił polityk.