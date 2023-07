Ziobro z pilną konferencją. Grzmi o "skandalu"

Co ważne, jak zwraca uwagę w swojej opinii Patryk Słowik z Wirtualnej Polski, choć Ziobro i jego zastępca krytykują wyrok i śledztwo tej sprawie (które prowadził podległy mu prokurator), to nie zwracają uwagi na kwalifikację czynu. Skoro młoda kobieta, wespół ze swoimi kompanami, usiłowała zabrać torbę innemu człowiekowi, to sąd mógł uznać, że złamano art. 280 par. 1 kodeksu karnego. Mówi on, że kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze ograniczenia wolności od lat dwóch do 12.