Ziobro stanie przed komisją? "Stan zdrowia na to pozwala"

Komisja ds. Pegasusa otrzymała opinię na temat stanu zdrowia byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. - Dzisiaj stan zdrowia Zbigniewa Ziobro pozwala na to, by wezwać go przed komisję i mam nadzieję, że nie będzie unikał tej odpowiedzialności - powiedziała przewodnicząca komisji Magdalena Sroka w TVN24. Dodała, że opinia pozostawia wątpliwości "w kwestii wiarygodności" doniesień z ostatnich miesięcy.