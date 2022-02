Ziobro przegrał w sądzie z "Wyborczą". Chciał usunąć swoje nazwisko z tytułu artykułu

Ziobro pozywa "Wyborczą". Jest wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił pozew szefa MS uznając go za bezzasadny. Przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości przekonywał, że wyrok opisany w artykule nie dotyczył samego Zbigniewa Ziobry. "Wyrok odnosi się do ministra sprawiedliwości jako organu, a nie do osoby fizycznej" - dowodził resort.