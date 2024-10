Ziobro reaguje na materiał TVN. "Spotkamy się w sądzie"

"Zaczęło się od opinii biegłego. Po przeanalizowani pełnej dokumentacji medycznej stwierdził, że Zbigniew Ziobro może zeznawać przed sejmową komisją śledczą, więc ta go wezwała, ale ten się nie stawił. Za to stawia poważne zarzuty tym, którzy jego zdaniem chcą skrzywdzić chorego człowieka. No to Jakub Sobieniowski się przyjrzał dokumentacji, jaką sam Zbigniew Ziobro stworzył w tej sprawie" - powiedział Kraśko.