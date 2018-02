Ziobro ogłasza wielki program. W grze 100 mln zł

Ponad 100 mln zł powędruje z Funduszu Sprawiedliwości na nowoczesny sprzęt ratowniczy dla strażaków. To największe takie dofinansowanie w historii.

Program jest ukierunkowany na zwiększenie bezpieczeństwa Polaków. Decyzją szefa resortu, programem zostaną objęte Ochotnicze Straże Pożarne w całej Polsce. Dlaczego? Jak tłumaczy minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, to właśnie strażacy z OSP często są pierwsi na miejscu wypadków drogowych i to od ich natychmiastowej pomocy zależy życie ofiar. Strażacy zostaną wyposażeni w profesjonalne zestawy medyczne i defibrylatory.

- Moja decyzja jest wyrazem szacunku dla tej formacji, szacunku jako ministra sprawiedliwości, ale też i rządu dobrej zmiany, który pokazuje, że myśli o bezpieczeństwie Polaków, szanuje i docenia tych wszystkich, którzy poświęcają swój czas i zaangażowanie działając w ramach Ochotniczych Straży Pożarnych - mówił Ziobro podczas uroczystości przekazania sprzętu ratowniczego dla strażaków.

- Bezpieczeństwo jest najważniejsze, ale równie ważne jest to, że Fundusz Sprawiedliwości to są środki pochodzące od przestępców, a nie od podatników, które wracają teraz do ofiar tych przestępstw, by ratować ich życie i zdrowie - zaznaczył wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

Pilotaż projektu, realizowany w Małopolsce we współpracy z samorządami, zakończył się sukcesem. Tamtejszym jednostkom OSP przekazano wyposażenie do ratowania zdrowia i życia ludzi o wartości 10 mln zł. Za te pieniądze zakupiono m.in. ponad 200 defibrylatorów i 600 zestawów ratowniczych.