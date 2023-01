Ziobro oburzony Sylwestrem Marzeń. Horała przyjął w programie tęczowe serce

Zbigniew Ziobro chce rozmawiać z Mateuszem Morawieckim o występie Black Eyed Peas na Sylwestrze Marzeń. Muzycy wystąpili z tęczowymi opaskami, co zdaniem Ziobry jest symbolem opresji. - Każdy może kochać, nikt nikomu tego nie zabrania. Tęcza jest symbolem pewnej ideologii. Jeżeli tęcza ma symbolizować ruch polityczny, który ma określone postulaty, to nie zgadzam się z postulatami, ale symbol może sobie być. Koledzy z Solidarnej Polski stają się jakby karykaturą. Tak jak nasi przeciwnicy trochę nas karykaturalizują jako prawicę, to koledzy z Solidarnej Polski trochę wchodzą w tę rolę - mówił w programie "Tłit" poseł PiS Marcin Horała. Prowadzący program Patryk Michalski wręczył mu przypinkę z tęczowym sercem. - Mogę przyjąć, ale proszę wybaczyć, nie będę eksponował. Możemy porozmawiać o określonych postulatach. Np. czy pary homoseksualne mają mieć prawo do adopcji dzieci. Nie zgadzam się. Sam fakt, że ktoś sobie ten symbol zawiesi, to ma prawo. Ja mam flagę biało-czerwoną - mówił gość programu.