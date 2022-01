Ziobro o Tusku. Zdecydowana reakcja z PO

"To Donald Tusk mógł zatrzymać rosyjsko-niemiecki gazociąg Nord Stream2 i powstrzymać Putina przed windowaniem cen gazu. 5 lat szefował Radzie Europejskiej, ale za sutą pensję wybrał wierność interesom Berlina i Moskwy. Za zdradę Tuska Polacy muszą dziś płacić wysokie rachunki" - napisał Zbigniew Ziobro na Twitterze. Co na to wiceszef Platformy Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz? - Takie popiskiwania bezradności Ziobry, Morawieckiego, Kaczyńskiego wzbudzają we mnie uczucie litości - ripostował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Oni dzisiaj rządzą Polską, od kilku lat. Próbują budować zasłonę dymną historycznym, symbolicznym Tuskiem. Nie - za to, co się dzieje dzisiaj w Polsce, za drożyznę, za setki zgonów, za inflację, odpowiedzialny jest wprost, wykonawczo Mateusz Morawiecki, a politycznie Jarosław Kaczyński - wskazał Arłukowicz. - Ci panowie wcześniej czy później będą musieli odpowiedzieć na serię bardzo trudnych pytań i zmierzyć się z odpowiedzialnością za decyzje, których nie podejmowali lub które podejmowali. Bo podjąć decyzję ws. Pegasusa potrafili, podjąć decyzję, żeby chronić życie ludzi - to już za trudna decyzja - podsumował wiceszef PO.