Ziobro o orzeczeniu ETPCz: Kuriozalne, absurdalne rozstrzygnięcia. Polska krajem opóźnionej demokracji

Minister Sprawiedliwości odniósł się do wydanego w poniedziałek wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Orzeczenie to nazwał "politycznym" i zapowiedział skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego odpowiedniego wniosku w tej sprawie. Nie będziemy się tym przejmować - podkreślił Zbigniew Ziobro.