Niemiecki sędzia: polski TK popełnia nadużycie

Na wyrażone przez "Die Zeit" zdziwienie, że w piśmie do Brukseli rząd RFN nie ustosunkował się do kluczowego pytania, czy orzeczenie TK w Karlsruhe było niezgodne z unijnymi traktatami, Andreas Vosskuhle odparł, że nie zna całej treści tego pisma. - Najwidoczniej próbowano znaleźć drogę, która nie prowadziłaby do konfrontacji. To całkiem rozsądne podejście - powiedział, wyrażając nadzieję, że Komisja Europejska nie będzie kontynuowała postępowania o naruszenie traktatów.