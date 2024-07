Ziobro nie stawi się na przesłuchanie. Przedstawił zwolnienie

"Obrzydliwa prowokacja"

Kilka dni temu wiceprzewodniczący komisji Marcin Bosacki oświadczył w Programie I Polskiego Radia, że Ziobro nie odebrał na razie wezwania na przesłuchanie i że z tego co wie, szuka go policja, żeby to wezwanie dostarczyć.