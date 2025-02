Ziobro musi zapłacić za lekceważenie komisji ds. Pegasusa. Znamy nowy termin wniosku o areszt Ziobry

Wniosek komisji śledczej ds. Pegasusa do sądu w sprawie kary porządkowej w postaci aresztu Zbigniewa Ziobry do 30 dni trafi do sądu na początku przyszłego tygodnia – dowiaduje się Wirtualna Polska. Z naszych informacji wynika też, że Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymał karę pieniężną za lekceważenie komisji przez byłego ministra sprawiedliwości.