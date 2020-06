Ziobro interweniuje w sprawie 4-latki. Nie chce, by wyjechała do ojca

Sądy zdecydowały, ale Ziobro się nie zgadza

Ziobro uważa, że pozostanie w Polsce będzie lepsze dla komfortu psychicznego dziecka

Zbigniew Ziobro wniósł skargę do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Chce, by SN skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia w katowickim sądzie i by wstrzymana została decyzja o natychmiastowym powrocie dziecka do Belgii.