Ziobro i Kaleta ostro o decyzji Komisji Europejskiej

"Urzędasy z Brukseli"

- Państwo federalne oznacza likwidację państw narodowych. W ramach konsekwencji takiego procesu niezbędna jest też likwidacja nadrzędności konstytucji poszczególnych państw, jak i trybunałów konstytucyjnych nad prawem państwa federalnego. Więc ta logika dzisiejszego stanowiska KE i tych sznurków pociąganych z Berlina jest bardzo wyraźna, bo nie ulega żadnej wątpliwości, że to jest właśnie ten projekt, ten cel i te właśnie dyrektywy, które prowadzą do tego, aby ubezwłasnowolnić państwo polskie, polską demokrację, aby odebrać Polakom podmiotowość. Ostatecznie i suwerenny wybór własnych władz jak np. trzeciej władzy, w postaci sądu, w tym Trybunału Konstytucyjnego. To nie decyzje Polaków mają decydować jakie ostatecznie prawo ma w Polsce obowiązywać, jaka ma być treść norm konstytucyjnych. O tym ma decydować Bruksela - kontynuował Ziobro.