Prezes Manowska blokuje wyrok TSUE

Żurek, który został przeniesiony do innego wydziału swego sądu w Krakowie (w istocie to oznaczało degradację) w 2018 roku, odwołał się do KRS, a gdy KRS jego odwołania nie uwzględniła, Żurek zaskarżył jej uchwałę do Sądu Najwyższego. I to właśnie w tym momencie wynikło pytanie, czy nowo powołana Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (IKNiSP) - wyznaczona do sprawy Żurka - jest niezależnym sądem.