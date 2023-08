Zimno, deszczowo. Nieciekawe prognozy. Ale wiemy, kiedy znów będzie ciepło

W poniedziałek po południu niemal w całym kraju odczujemy gwałtowne ochłodzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 do 20 stopni Celsjusza. Nie obejdzie się również bez przelotnych opadów, a nawet burz. Na szczęście to tylko przejściowe załamanie pogody. Niedługo termometry znów pokażą 26 stopni. Ale potrzeba na to kilku dni.