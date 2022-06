"Zimna wojna" nad Morzem Egejskim. Nad Europą wisi widmo konfliktu

Stosunki między Grecją a Turcją uległy w ostatnim czasie gwałtownemu pogorszeniu. Komentatorzy zwracają nawet uwagę, że wróciły one poziomu sprzed dwóch lat, kiedy to doszło do eskalacji na Morzu Egejskim, a Recep Tayyip Erdogan, rozważał atak na grecki okręt wojenny.