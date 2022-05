Greckie wojska w podwyższonej gotowości. Ateny reagują na groźby z Ankary

Grecja postawiła w stan gotowości swoje wojska we wschodniej części Morza Egejskiego, by przekazać odpowiedni komunikat Ankarze. Rząd w Atenach nie chce brać udziału w grze Erdogana, ale monitoruje jednocześnie posunięcia Turcji, obawiając się, że latem może dojść do eskalacji konfliktu.