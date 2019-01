Zimbabwe - ofiary śmiertelne starcia policji i protestujących przeciwko podwyżkom cen paliw

Zimbabwe w ogniu walki. Protestujący ogłosili strajk generalny w odpowiedzi na podwyżki cen paliw. Protest niespodziewanie przerodził się w regularną walkę na ulicach największych miast. Pojawiają się informacje o ofiarach śmiertelnych.

Zimbabwe nie chce podwyżek cen paliw

Zimbabwe to jedno z państw Afryki , które zmaga się z ogromnymi problemami gospodarczymi. Obecny prezydent tego kraju - Emmerson Mnangagwa, podjął niedawno decyzję dotyczącą podwyżki cen paliw o 250%. Jego zdaniem takie działanie zmniejszy konsumpcję paliw. Na tak drastyczne zmiany cen paliw nie zgodziła się Konfederacja związków zawodowych Zimbabwe, która wezwała ludzi do udziału w strajku generalnym.

Zimbabwe walczy z protestującymi

Do najbardziej krwawych starć w Zimbabwe doszło w poniedziałek w biedniejszych dzielnicach stolicy kraju Harare. Protestujący starli się tam z policją. Jak ogłosił minister bezpieczeństwa Zimbabwe, Owen Ncube, użycie siły było konieczne, w celu odblokowania ulic w Harare oraz Bulawayo (dwa największe miasta w Zimbabwe), a także aby zapobiec grabieży okolicznych sklepów. Ncube przyznał, że „doszło do utraty życia ludzkiego i zniszczenia mienia”, nie przyznał jednak jak wiele osób zginęło podczas starć z policją. Przekazał jedynie, że doszło do zatrzymania 200 osób.