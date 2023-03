Zima zaskoczyła nie tylko kierowców. Bociany mają problem

We wtorek nie tylko kierowców zaskoczyły opady śniegu. Bociany, które dopiero wróciły z ciepłych krajów na Podkarpacie, przeżyły niemały szok, gdy nad ranem ich gniazdo zostało pokryte białym puchem. Ptaki w akcji zauważył słynny bieszczadzki leśnik Kazimierz Nóżka, a swoje nagranie udostępnił na profilu Nadleśnictwa Baligród na Facebooku. Na nagraniu widać, że bociany pomimo szalejącej pogody, dzielnie remontują gniazdo. W pewnym momencie jedno ze zwierząt wylatuje, prawdopodobnie po to, by znaleźć jeszcze więcej gałęzi, które pomogą przetrwać zimną noc. Najbliższe dwie noce mają być mroźne. Później temperatura będzie wyższa, a to kluczowe dla bocianów, które przy zamarzniętej ziemi i ujemnych temperaturach mają większy problem ze znalezieniem pożywienia.