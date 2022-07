Zimą zabraknie węgla? "Sytuacja jest stabilna"

- Mamy na pewno sytuację ekstremalną po nałożeniu embarga i w związku z sytuacją w Ukrainie. Zdecydowaliśmy się objąć embargiem rosyjski węgiel. Wcześniej to było niemożliwe chociażby ze względu na przepisy unijne - komentował Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska. Był on gościem programu "Tłit" Wirtualnej Polski, gdzie był pytany, czy jest w stanie zagwarantować, że nikomu nie zabraknie węgla. - My jako Solidarna Polska od początku mówimy o tym, że chcemy informacji od pana premiera i wszystkich odpowiedzialnych osób, jak wygląda sytuacja. W tej chwili mamy zapewnienie, że jest ona stabilna - dodał.

