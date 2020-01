Zima zabiła już 18 osób. RCB ostrzega, w prognozach mroźne noce

W wyniku wychłodzenia w poniedziałek zmarła jedna osoba - podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Choć w prognozach synoptycy zapowiadają lekkie ocieplenie, to służby ostrzegają, że w nocy temperatura będzie spadać poniżej zera.

"Nie bądź obojętny! Zadzwoń pod nr alarmowy 112, gdy widzisz, że ktoś potrzebuje pomocy" - napisali eksperci z Centrum, apelując również o to, aby ubierać się stosownie do pogody.

Jak wynika z prognozy biura Cumulus dla WP, poniedziałek i wtorek będą jeszcze nieco chłodniejsze, bo maksymalna temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 1 st. C na wschodzie do 5 st. C na zachodzie.

Od środy z dnia na dzień będzie coraz cieplej i do końca tygodnia temperatura wahać się będzie od 2-4 st. C na wschodzie do 5-8 st C. na zachodzie kraju. Niewielki mróz (do -3 st. C) przez cały tydzień utrzymywał będzie się tylko na przedgórzu i w górach.