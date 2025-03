Zima wdarła się do Polski. Jest najnowsza prognoza pogody

Co musisz wiedzieć?

Brawurowa akcja na froncie. Rosjanie stracili system S-400

W niedzielę w kraju będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy stopniowo wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 4 st.C na północnym wschodzie i miejscami na południu do 9 st.C na zachodzie; chłodniej w rejonie podgórskim Karpat, od 1 st.C do około -6 st.C.