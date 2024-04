Zima powraca. Gwałtowna zmiana pogody w kwietniu

Możliwy jest również opad krupy śnieżnej, na północy oraz w obszarach podgórskich także deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach śniegu. W górach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 2 do 5 cm. Temperatura maksymalna na ogół będzie oscylować od 7 stopni Celsjusza do 12, lokalnie w centrum może wynieść do 13 stopni. Chłodniej będzie tylko nad morzem - około 6 stopni.