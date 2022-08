Zima będzie sroga? Zobacz, co robi bóbr w środku lata

Czy zima będzie sroga? Niektóre zwierzęta w środku lata rozpoczęły intensywne przygotowania. Nadleśnictwo Tułowice udostępniło wideo z fotopułapki, na którym można zauważyć obkutą osikę. - Bobry ścinając drzewa, przygotowując sobie zapas jedzenia w postaci pędów i kory na zimę. Osika to jeden z ich ulubionych gatunków drzew - tłumaczą eksperci z Nadleśnictwa Tułowice. W nocy z dobroci lasu skorzystał bóbr, który zapewne odpowiada za znacznie większą eksploatację drzewa, podczas gdy w dzień osika często odwiedzana jest przez dzięcioły. Fotopułapki doskonale sprawdzają się do obserwacji dzikiej zwierzyny, do pracy w terenie leśnym do tropienia kłusowników, złodziei drewna czy zabezpieczenia miejsc, w których tradycyjny monitoring nie jest możliwy