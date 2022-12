Zielona transformacja - czy to tylko "fanaberie tej zepsutej lewicowej Europy"?

Adaptacja do zmian klimatycznych to jedno z kluczowych wyzwań współczesności. Od transformacji energetycznej, czyli dostosowania naszych systemów energetycznych w UE, nie ma odwrotu - taką tezę stawia Patrycjusz Wyżga. Podczas rozmowy z dr Sonią Buchholtz z Forum Energii i Szkoły Głównej Handlowej szuka odpowiedzi na pytanie, jak można ograniczyć zużycie energii. Ponadto pada pytanie, dlaczego w Polsce zielona transformacja nie jest przyjmowana z wielką aprobatą. - Jesteśmy na tej drodze na dość wczesnym etapie i startujemy z dalekiej pozycji - tłumaczy Sonia Buchholtz. Dodaje, że dla Polski to jest bardzo duża zmiana, by odejść od węgla. Choć wszyscy słyszymy o jego negatywnych skutkach, węgiel jest dla nas czymś, co wiąże się z tradycją, a transformacja energetyczna jest z kolei czymś nowym. Rodzi to sporo obaw: jak ten proces ma wyglądać, kto na tym skorzysta, a kto straci. - Musimy sporo zainwestować i zmienić dużo swoich przyzwyczajeń - jasno stawia sprawę Buchholtz. Na szczęście ostatnie lata przynoszą korzystne zmiany. Gość programu przypomina, że według misji transformacji energetycznej w 2050 r. kraje EU mają już praktycznie nie emitować gazów cieplarnianych. Na inwestycje publiczne związane z zieloną zmianą UE zapewniła Polsce na dekadę 2001-2030 około 560 mld zł. Buchholtz odpowiada także, czy na transformacji energetycznej można zarobić i jak przekonać do tego procesu tych, dla których są to jedynie "fanaberie tej zepsutej lewicowej Europy".

Rozwiń