Zielona Góra. Ogromny sukces lekarzy. Nikosiowi przetoczyli krew w łonie matki

Kobieta miała poważne problemy w ciąży. Badania wykazały u niej bardzo ciężki i rzadki konflikt serologiczny. To spowodowało z kolei głęboką anemię u płodu, która była przyczyną obrzęku uogólnionego. Immunologiczny obrzęk uogólniony płodu jest chorobą obarczoną skrajnie wysoką śmiertelnością wewnątrzmaciczną - czytamy na stronie szpitala.

– Gdy pacjentka trafiła do nas kilka tygodni temu, badania wykazały skrajnie ciężki obrzęk uogólniony płodu – mówi kierownik Klinicznego Oddziału Położniczo-Ginekologicznego dr n. med. Agata Kuszerska, perinatolog. – Zastanawialiśmy się, czy dziecko przeżyje kilka dni. Było w 25. tygodniu. To skrajny wcześniak, bardzo chory, który po konsultacjach z neonatologami nie miał szans na przeżycie. Obrzęk obejmował całe ciało płodu oraz przesięki do brzuszka i serca płodu - czytamy.