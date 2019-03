Zidentyfikowano ciało wyłowione z Wisły. To student z Japonii

Ciało mężczyzny zostało wyłowione w środę z Wisły w Krakowie. W piątek udało się je zidentyfikować. To zwłoki 25-letniego Akitaki T., studenta Akademii Muzycznej z Japonii.

Ciało zauważył przypadkowy przechodzień około godz. 12.00 w środę. Natrafił na nie na krakowskim Łęgu, w pobliżu elektrociepłowni. Zwłoki były w stanie mocnego rozkładu, co wskazywało na to, że od tygodni mogły przebywać w wodzie. Trafiły do Zakładu Medycyny Sądowej.