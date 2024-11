Zatrzymanie Zbigniewa Ziobry? Komisja śledcza gotowa na różne scenariusze

Zbigniew Ziobro nie stawił się przed komisją 4 listopada, nie usprawiedliwiając swojej nieobecności. Komisja wystąpiła do Sądu Okręgowego w Warszawie o nałożenie kary porządkowej oraz o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Ziobry. Sąd nałożył na niego karę 2 tys. zł za nieusprawiedliwione niestawiennictwo.

Aby możliwe było zatrzymanie Ziobry, Sejm musi pozbawić go immunitetu poselskiego. Decyzja w tej sprawie zależy od marszałka Sejmu, Szymona Hołowni. Zatrzymanie może nastąpić najpóźniej w marcu 2025 r. Po doprowadzeniu do Sejmu Ziobro może wygłosić oświadczenie i opuścić budynek, co nie zakończy sprawy. Posłowie mogą wówczas wnioskować o 30-dniowy areszt.